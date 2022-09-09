Стало известно о желании США исключить из лимита цен на российскую нефть "премию за риск"
Reuters узнал о намерении Запада установить лимит цен на российскую нефть без учёта дополнительной доходности
Соединённые Штаты и страны G7 намерены исключить из лимита цен на российскую нефть "премию за риск" (или, как её ещё называют, дополнительную доходность). Об этом в интервью Reuters рассказала помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг.
"Есть несколько опорных точек, на которые мы ориентируемся в оценке того, на каком уровне в конечном счёте должны быть установлены цены на энергоносители, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти", — отметила она, уточнив, что порядок действия данного механизма будет определён в следующие несколько недель.
Розенберг добавила, что "потолок" цен должен соответствовать или находиться в примерном диапазоне исторического уровня цен, который был установлен российским рынком.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам её экономики и окажется финансово невыгодным. Так российский лидер отреагировал на угрозы ЕС ввести потолок цен на топливо из РФ. Между тем главы минфинов стран "Большой семёрки" уже договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. А агентство Bloomberg выяснило, что страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё.