Стало известно о желании США исключить из лимита цен на российскую нефть "премию за риск"

Соединённые Штаты и страны G7 намерены исключить из лимита цен на российскую нефть "премию за риск" (или, как её ещё называют, дополнительную доходность). Об этом в интервью Reuters рассказала помощник американского министра финансов Элизабет Розенберг.

"Есть несколько опорных точек, на которые мы ориентируемся в оценке того, на каком уровне в конечном счёте должны быть установлены цены на энергоносители, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти", — отметила она, уточнив, что порядок действия данного механизма будет определён в следующие несколько недель.