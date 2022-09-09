Десант ВСУ попытался форсировать Днепр в Запорожской области, но атака была отражена
Десантно-штурмовые войска Украины попытались переправиться через Днепр и высадиться в Запорожье в направлении Каменки-Днепровской, однако их атака была отбита. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской. Она успешно отражена", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов объяснил, что украинские боевики хотели прощупать слабое место в обороне, поскольку ранее десант уже предпринимал попытки высадиться в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.
"Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления", — подчеркнул Рогов.
А ранее десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС, но потерпел крах. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по неприятелю, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka