Российские пограничники задержали двух украинцев, пытавшихся ввезти из Латвии 57 кг мефедрона

Более 50 килограммов синтетических наркотиков пытались провезти на территорию России двое украинцев. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, контрабандистов задержали на въезде в Псковскую область из Латвии.

"В пункте пропуска через госграницу РФ "Убылинка" пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств. В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, обнаружено 57 кг наркотического средства мефедрон", — говорится в сообщении.