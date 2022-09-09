Названа космическая сумма, в которую Британии может обойтись смерть Елизаветы II

Смерть Елизаветы II обойдётся Великобритании в несколько миллиардов фунтов. Как подсчитали эксперты, сумма может составить от 1,5 до 6 миллиардов (до 420 млрд рублей), передаёт газета "Известия".

При этом, по некоторым данным, план церемонии прощания с Елизаветой II был разработан ещё в прошлом веке — в 1960 годах. Не исключено, что королева могла даже лично участвовать в сценарии собственных похорон. Важность отдавали каждой детали — от времени спуска государственных флагов до отпевания.