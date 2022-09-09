Названа космическая сумма, в которую Британии может обойтись смерть Елизаветы II
Смерть Елизаветы II обойдётся Великобритании в сумму до 6 миллиардов фунтов
Смерть Елизаветы II обойдётся Великобритании в несколько миллиардов фунтов. Как подсчитали эксперты, сумма может составить от 1,5 до 6 миллиардов (до 420 млрд рублей), передаёт газета "Известия".
При этом, по некоторым данным, план церемонии прощания с Елизаветой II был разработан ещё в прошлом веке — в 1960 годах. Не исключено, что королева могла даже лично участвовать в сценарии собственных похорон. Важность отдавали каждой детали — от времени спуска государственных флагов до отпевания.
Тем временем в королевстве объявлен траур, вся страна скорбит после смерти монарха. Люди несут цветы к Букингемскому дворцу и выражают соболезнования. При этом власти отменили все развлекательные мероприятия, также закрывается биржа и банковский сектор.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN