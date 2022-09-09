В России началось трёхдневное голосование на выборах различного уровня

В России начались трёхдневные выборы различного уровня. В голосовании, которое проходит в 82 регионах России, примет участие более 44 миллионов избирателей.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, планируется проведение более 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. Так, проходят прямые выборы губернаторов в 14 российских регионах, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Планируется замена более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

С 9 по 11 сентября проходят выборы губернаторов и депутатов заксобраний в 12 регионах, также 10 сентября в трёх субъектах начнётся двухдневное голосование и ещё в трёх — однодневное (11 сентября). Выборы в столицах регионов в течение трёх дней будут проходить в шести субъектах. При этом в Кировской области — в течение двух, а в течение одного — в пяти регионах России. В Москве же с 9 по 11 сентября проходят выборы муниципальных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований. Всего планируется задействовать 1655 территориальных избирательных комиссий и более 37 тысяч участковых избирательных комиссий.