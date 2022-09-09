Украина захотела сотни миллиардов долларов в качестве компенсации за "Операцию Z"

Украина намерена добиться резолюции в ООН о "возмещении ущерба" из-за российской специальной военной "Операции Z". Речь идёт о сумме в несколько сотен миллиардов долларов, заявил министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

"Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба. Для этого нам нужна поддержка большинства в две трети присутствующих [на заседании] стран", — сказал Малюська в интервью медиагруппе "Функе".

На Украине выразили готовность обсуждать разработку и ратификацию международного договора, согласно которому "должна быть создана международная комиссия для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины". По словам министра, из-за боевых действий была разрушена инфраструктура, жилые дома, промышленные объекты. Ущерб оценивается более чем в 300 миллиардов долларов.

При этом Малюська в очередной раз заявил о необходимости предоставить доступ к резервам Центробанка России в размере порядка 300 миллиардов долларов, которые были заморожены в странах "Большой семёрки". По его словам, власти должны сообщать о количестве российских средств, находящихся в каждой стране. Их, а также деньги со счетов российских компаний и бизнесменов планируется перечислять в специальный фонд.