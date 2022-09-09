На сайте королевской семьи в Британии открылась книга соболезнований

В Великобритании на сайте королевской семьи начала работать онлайн-книга соболезнований в адрес родных и близких умершей королевы Елизаветы II.

В разделе на портале сообщается, что подборка сообщений будет передана членам королевской семьи. Впоследствии для будущих поколений она может храниться в королевских архивах. Каждому желающему оставить соболезнования следует указать имя, адрес электронной почты и месторасположение.