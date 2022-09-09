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9 сентября, 04:42

На сайте королевской семьи в Британии открылась книга соболезнований

После смерти Елизаветы II на сайте королевской семьи открылась книга соболезнований

В Великобритании на сайте королевской семьи начала работать онлайн-книга соболезнований в адрес родных и близких умершей королевы Елизаветы II.

В разделе на портале сообщается, что подборка сообщений будет передана членам королевской семьи. Впоследствии для будущих поколений она может храниться в королевских архивах. Каждому желающему оставить соболезнования следует указать имя, адрес электронной почты и месторасположение.

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Как сообщалось ранее, о смерти королевы Великобритании не объявляли публично несколько часов. Об этом свидетельствует сообщение в официальном аккаунте королевской семьи в "Твиттере".

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела с семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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