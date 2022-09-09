Меркель заявила, что вспоминает встречи с Елизаветой II с "величайшей благодарностью"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала "выдающееся значение" покойной королевы Британии Елизаветы II, отметив, что с её смертью "подходит к концу целая эпоха".

"Нет слов, которые могли бы даже приблизиться к оценке первостепенной важности этой королевы, её чувства долга, моральной целостности, преданности и достоинства на протяжении семи десятилетий для Соединённого Королевства, для Европы и всего мира", — подчеркнула Меркель.

Экс-канцлер ФРГ дала понять, что с "величайшей благодарностью" вспоминает свои встречи с Елизаветой II. В этот час, добавила немецкий политик, она "особенно думает о королевской семье и Его Величестве короле Карле III".