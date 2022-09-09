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9 сентября, 04:02

Меркель заявила, что вспоминает встречи с Елизаветой II с "величайшей благодарностью"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала "выдающееся значение" покойной королевы Британии Елизаветы II, отметив, что с её смертью "подходит к концу целая эпоха".

"Нет слов, которые могли бы даже приблизиться к оценке первостепенной важности этой королевы, её чувства долга, моральной целостности, преданности и достоинства на протяжении семи десятилетий для Соединённого Королевства, для Европы и всего мира", — подчеркнула Меркель.

Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

Необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II озадачила поклонников

Экс-канцлер ФРГ дала понять, что с "величайшей благодарностью" вспоминает свои встречи с Елизаветой II. В этот час, добавила немецкий политик, она "особенно думает о королевской семье и Его Величестве короле Карле III".

В свою очередь, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии — "Христианско-демократического союза" (ХДС) — Фридрих Мерц заявил, что Елизавета II "на протяжении 70 лет была международным символом надёжности и достоинства". А немецкий Бундестаг вечером 8 сентября прервал дебаты, чтобы почтить память Её Величества минутой молчания.

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Похороны Елизаветы II пройдут на десятый день после её смерти

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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