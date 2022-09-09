Меркель заявила, что вспоминает встречи с Елизаветой II с "величайшей благодарностью"
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала "выдающееся значение" покойной королевы Британии Елизаветы II, отметив, что с её смертью "подходит к концу целая эпоха".
"Нет слов, которые могли бы даже приблизиться к оценке первостепенной важности этой королевы, её чувства долга, моральной целостности, преданности и достоинства на протяжении семи десятилетий для Соединённого Королевства, для Европы и всего мира", — подчеркнула Меркель.
Экс-канцлер ФРГ дала понять, что с "величайшей благодарностью" вспоминает свои встречи с Елизаветой II. В этот час, добавила немецкий политик, она "особенно думает о королевской семье и Его Величестве короле Карле III".
В свою очередь, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии — "Христианско-демократического союза" (ХДС) — Фридрих Мерц заявил, что Елизавета II "на протяжении 70 лет была международным символом надёжности и достоинства". А немецкий Бундестаг вечером 8 сентября прервал дебаты, чтобы почтить память Её Величества минутой молчания.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
ТАСС / AP / Frank Augstein