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9 сентября, 04:18

Пушков оценил слова Орбана об антироссийских санкциях

Пушков оценил слова Орбана о том, что санкции против РФ могут поставить на колени Европу

В Берлине и Брюсселе считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посылает президенту России Владимиру Путину "неверные сигналы". Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор отреагировал на слова главы венгерского правительства о том, что санкции в отношении Москвы могут серьёзно ударить по Европе.

"Орбан посылает Путину неверные сигналы, считают в Берлине и в Брюсселе. Но сигналы посылает не Орбан — тревожно сигналят экономика и энергетика большей части стран Европы", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Дипломат высмеял 11 тысяч санкций, которые не заметили россияне

Дипломат высмеял 11 тысяч санкций, которые не заметили россияне

Российский сенатор считает, что премьер Венгрии неприятен либеральной элите Европы из-за того, что вслух говорит о рисках для экономики европейских государств, которые вводят антироссийские рестрикции.

Ранее Орбан назвал неэффективными 11 тысяч санкций против России и указал на проблемы, которые антироссийские ограничительные меры создали для Европы. Премьер подчеркнул, что рестрикции в отношении Москвы вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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