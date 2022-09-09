Пушков оценил слова Орбана об антироссийских санкциях
Пушков оценил слова Орбана о том, что санкции против РФ могут поставить на колени Европу
В Берлине и Брюсселе считают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посылает президенту России Владимиру Путину "неверные сигналы". Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор отреагировал на слова главы венгерского правительства о том, что санкции в отношении Москвы могут серьёзно ударить по Европе.
"Орбан посылает Путину неверные сигналы, считают в Берлине и в Брюсселе. Но сигналы посылает не Орбан — тревожно сигналят экономика и энергетика большей части стран Европы", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Российский сенатор считает, что премьер Венгрии неприятен либеральной элите Европы из-за того, что вслух говорит о рисках для экономики европейских государств, которые вводят антироссийские рестрикции.
Ранее Орбан назвал неэффективными 11 тысяч санкций против России и указал на проблемы, которые антироссийские ограничительные меры создали для Европы. Премьер подчеркнул, что рестрикции в отношении Москвы вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу.
ТАСС / Валерий Шарифулин