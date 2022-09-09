Дипломат высмеял 11 тысяч санкций, которые не заметили россияне
Постпред РФ Ульянов рассказал, какое воздействие на россиян оказывают 11 тысяч санкций
Страны Запада ввели в отношении России рекордные 11 тысяч санкций, которые остались незамеченными для российских граждан. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Запад ввёл рекордные 11 тысяч санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили", — иронично написал дипломат в соцсетях.
Ульянов добавил, что негативные последствия от ограничений отражаются на их же инициаторах. Речь идёт о западных государствах.
"Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства", — констатирует Ульянов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции вызвали такую инфляцию и нехватку энергии в странах ЕС, что кризис может поставить "на колени" всю Европу. Политик заметил, что "попытки ослабить русских не увенчались успехом".
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA