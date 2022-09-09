Москва планирует большие закупки топлива для поддержки белорусской экономики

Россия может поддержать соседнюю Белоруссию наращиванием импорта топлива — как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, объём демпфера может превысить 60 млрд рублей в год. Обсуждение вопроса импорта бензина и дизтоплива из Белоруссии лежит в плоскости полномочий Минэнерго и Минфина России.

По данным газеты, если обсуждается перенаправление в Россию всего топлива, которое белорусская сторона прежде поставляла на Украину, то объём демпфера составит 5,5 млрд рублей по бензинам и 58 млрд рублей по дизтопливу.

В публикации отмечается, что решение Москвы о расширении поставок из Белоруссии было принято в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, обострившихся после прекращения экспорта топлива Киеву. Главной целью обсуждаемых мер является поддержка нефтепереработки Белоруссии и доходов её бюджета в условиях санкций.

Белорусская сторона обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — это 1,04 и 2,97 млн тонн соответственно. Поставки в Россию без демпфера окажутся для Минска убыточными, поэтому в Москве решают, как белорусским заводам можно выплачивать демпфер.

Собеседник газеты сообщил, что в качестве одного из вариантов Минфин может подготовить изменения в Налоговом кодексе. Он не уточнил, какой конкретно механизм выплат при этом может быть использован. Ещё один вариант — получение демпфера Белоруссией с привлечением трейдинговой компании, зарегистрированной в России.