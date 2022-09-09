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9 сентября, 06:38

Власти Латвии приняли решение об ограничении въезда для россиян с "шенгенами"

Латвия ограничит въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами. Соответствующее решение уже приняли власти государства.

"Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в страну гражданам России, имеющим шенгенские визы", — написал в "Твиттере" глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Как писал Лайф, желание стран Балтии ввести визовые ограничения для граждан России может разрушить единство Евросоюза, поскольку не все страны объединения разделяют русофобские взгляды.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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