Власти Латвии приняли решение об ограничении въезда для россиян с "шенгенами"
Латвия ограничит въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами. Соответствующее решение уже приняли власти государства.
"Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в страну гражданам России, имеющим шенгенские визы", — написал в "Твиттере" глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Как писал Лайф, желание стран Балтии ввести визовые ограничения для граждан России может разрушить единство Евросоюза, поскольку не все страны объединения разделяют русофобские взгляды.
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