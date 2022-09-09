В Европе боятся разозлить Москву ограничением цен на газ

В Евросоюзе боятся ответных мер, которые Россия может принять в связи с введением ограничения стоимости газа. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, не исключено, что Москва готова даже полностью прекратить поставки энергоресурсов.

По данным газеты, ограничения для всех поставщиков поддерживает порядка десяти государств. Правительства рассматривают разные исходы событий, в том числе не исключают, что ограничения, введённые лишь для России, могут сильно "разозлить Москву". Как пишет издание, речь идёт об Италии, Греции и Польше. При этом для потолка цен на российский газ необходимо получить одобрение от всех 27 стран, в то время как для общего ограничения достаточно и большинства. Однако уже сейчас Австрия, Венгрия и Нидерланды высказываются против.

"Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры", — считает главный советник греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по энергетике Никос Цафос.

Как добавил высокопоставленный чиновник из ЕС, "все опасаются эффекта домино" в случае прекращения поставок, поскольку страны – члены объединения тесно связаны.