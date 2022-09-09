В Молдавии наглый и безответственный министр уволилась после скандала с дровами
Молдавский министр Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами
Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами. О решении покинуть пост она объявила в соцсетях.
Дело в том, что премьером республики Натальей Гаврилицей ей было поручено до 1 сентября запустить сайт, где граждане могли бы получить подробную информацию о том, как запастись дровами на зимний период. Однако Кантараджиу поручение проигнорировала, а после заседания правительства ещё и заявила журналистам, что не видит в этом ничего необычного.
"Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?" — сказала она с улыбкой.
Жители республики сразу же возмутились подобным отношением политика и потребовали её немедленной отставки.
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Ранее Лайф писал, что на фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. В республике 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров.
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