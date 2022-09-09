В Молдавии наглый и безответственный министр уволилась после скандала с дровами

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу подала в отставку из-за скандала с дровами. О решении покинуть пост она объявила в соцсетях.

Дело в том, что премьером республики Натальей Гаврилицей ей было поручено до 1 сентября запустить сайт, где граждане могли бы получить подробную информацию о том, как запастись дровами на зимний период. Однако Кантараджиу поручение проигнорировала, а после заседания правительства ещё и заявила журналистам, что не видит в этом ничего необычного.

"Да, было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?" — сказала она с улыбкой.

Жители республики сразу же возмутились подобным отношением политика и потребовали её немедленной отставки.