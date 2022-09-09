Стало известно, за что ВСУ дали дерзкое прозвище российскому вертолёту
Российский лётчик рассказал, за что его вертолёт Ми-8 прозвали в ВСУ "Бешеной восьмёркой"
Один из российских военно-транспортных вертолётов Ми-8 получил в украинской армии прозвище "Бешеная восьмёрка". Лестное имя было дано боевой машине после героического уничтожения одного из украинских комплексов ПВО "Бук", а также командного пункта и радиолокационной станции. В пятницу Министерство обороны выложило в своём телеграмм-канале видео боевой работы на Украине экипажей Ми-8МТВ-5 и Ка-52 — представителей армейской авиации Западного военного округа. На кадрах командир экипажа не без гордости рассказал, как его "Бешеная восьмёрка" наводит страх на противника.
Лётчик рассказал, за что его вертолёт прозвали в ВСУ "Бешеной восьмёркой".
Видео предоставлено пресс-службой Минобороны РФ
"После случая с уничтожением "Бука" меня начали называть "Бешеная восьмерка". Причём это пошло именно от врага: когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то бешеная восьмёрка, уничтожила всё, что у нас здесь есть, и улетела", — поведал он.
Ранее Лайф сообщал, как российские лётчики сбили Су-25 ВВС Украины в небе над Николаевской областью. Кроме того, наша авиация и артиллерия за сутки смогли поразить четыре пункта управления, включая штаб нацформирования "Кракен" в Харькове. Кроме того, было уничтожено 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Ещё поражено три склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск в ДНР, Никольское и Малиновка в Запорожской области.
Минобороны РФ