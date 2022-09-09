Один из российских военно-транспортных вертолётов Ми-8 получил в украинской армии прозвище "Бешеная восьмёрка". Лестное имя было дано боевой машине после героического уничтожения одного из украинских комплексов ПВО "Бук", а также командного пункта и радиолокационной станции. В пятницу Министерство обороны выложило в своём телеграмм-канале видео боевой работы на Украине экипажей Ми-8МТВ-5 и Ка-52 — представителей армейской авиации Западного военного округа. На кадрах командир экипажа не без гордости рассказал, как его "Бешеная восьмёрка" наводит страх на противника.

Лётчик рассказал, за что его вертолёт прозвали в ВСУ "Бешеной восьмёркой". Видео предоставлено пресс-службой Минобороны РФ

"После случая с уничтожением "Бука" меня начали называть "Бешеная восьмерка". Причём это пошло именно от врага: когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что "прилетела какая-то бешеная восьмёрка, уничтожила всё, что у нас здесь есть, и улетела", — поведал он.