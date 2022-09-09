Смерть королевы нанесёт серьёзный удар по британскому обществу, считает эксперт

Кончина королевы Елизаветы Второй принесёт британскому обществу пустоту и разочарование, об этом Лайфу рассказал руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Так, по словам эксперта, британский социум может ожидать повторение ситуации 2016 года, когда после Брексита граждане ощущали провал своего мироощущения и опустошённость. Сейчас же кончина королевы стала финальным аккордом, который сильно повлияет на общество, пережившее все недавние кризисы и неурядицы. При этом ясно, что состояние Елизаветы было очевидно всем и ничто не могло повлиять на грядущие события.

"Что касается смены правительства, то вряд ли такая рутинная процедура могла повлиять на её самочувствие. И когда это было необходимо, она отказывалась от публичных мероприятий или вместо неё их выполнял принц Чарльз", — добавил Куликов.