Смерть королевы нанесёт серьёзный удар по британскому обществу, считает эксперт
Эксперт Куликов: Кончина Елизаветы II принесёт британскому обществу пустоту и разочарование
Кончина королевы Елизаветы Второй принесёт британскому обществу пустоту и разочарование, об этом Лайфу рассказал руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.
Так, по словам эксперта, британский социум может ожидать повторение ситуации 2016 года, когда после Брексита граждане ощущали провал своего мироощущения и опустошённость. Сейчас же кончина королевы стала финальным аккордом, который сильно повлияет на общество, пережившее все недавние кризисы и неурядицы. При этом ясно, что состояние Елизаветы было очевидно всем и ничто не могло повлиять на грядущие события.
"Что касается смены правительства, то вряд ли такая рутинная процедура могла повлиять на её самочувствие. И когда это было необходимо, она отказывалась от публичных мероприятий или вместо неё их выполнял принц Чарльз", — добавил Куликов.
По словам эксперта, то, что королева смогла принять уже нового премьера страны Лиз Трасс, не стало каким-то чрезвычайным событием. И всё же, вероятно, кто-то захочет упрекнуть врачей за то, что они допустили её присутствие на приёме с новым премьером, добавил собеседник Лайфа.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
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