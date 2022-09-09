На картине Вермеера "Доярка" нашли подмалёвок, раскрывающий замысел художника

С помощью передовых технологий на картине Яна (Иоганнеса) Вермеера "Доярка" обнаружены два наброска, которые голландский художник позже закрасил, пишет Art News.

"Над "Дояркой" уже было проделано так много работы, что мы никак не ожидали, что благодаря современным технологиям появится что-то настолько окончательное", — сказал гендиректор Рейксмюсеума в Амстердаме Тако Диббитс.

По его словам, сканирование полотна выявило первоначальную композиционную задумку художника. Так, на картине был подмалёвок подставки для кувшинов и корзины для костра. Однако Вермеер отказался от изображения обилия деталей быта и закрасил их. В конечном варианте "Доярки" на холсте написана молодая женщина, переливающая молоко из кувшина в миску. На столе — продукты и полотенце, а задний фон — лишь единое цветовое пространство.

Диббитс подчеркнул, что закрашенные элементы много говорят и о жизни того века. Например, корзина из ивовых стеблей могла содержать чашу с тлеющими углями, помещенную внутрь, чтобы согреть новорождённого ребенка.