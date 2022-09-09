Врач объяснил, почему нельзя удалять аппендикс

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Ura.ru объяснил, почему нельзя удалять аппендикс. По его словам, отросток очень важен для иммунной системы человека.

"Там находится большое количество иммунных бляшек, лимфоцитов. И если говорить образно, то аппендикс — это своеобразный тренировочный лагерь. Лимфоциты обучаются тому, кто свой, а кто чужой. Плюс через орган проходят различные чужеродные бактерии, которые проникли внутрь с пищей", — рассказал эксперт.

Кроме того, аппендикс может помочь и в восстановлении микрофлоры. Например, если по толстой кишке пройдётся какая-то кишечная инфекция, то восстановление может начинаться как раз с аппендикса. То есть оттуда выходят споры необходимых бактерий и происходит дозаселение, пояснил Водовозов. При этом, по его словам, воспаление аппендикса можно вылечить и с помощью лекарств. Однако речь идёт только про раннюю стадию, ведь при гнойном аппендиците его точно придётся удалить.

"Неплохо себя показывает локальная антибиотикотерапия, когда делается промывание полости с использованием антибиотиков. Либо иногда удаётся обходиться даже просто системными антибиотиками, без прокалывания брюшной стенки. В основном такое практикуют у детей", — заключил врач.