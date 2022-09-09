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9 сентября, 08:24

На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

<p>Открытие мемориала Саур-Могила. Фото © t.me/<a href="https://t.me/OstashkoNews/25691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">OstashkoNews</a></p>

Открытие мемориала Саур-Могила. Фото © t.me/OstashkoNews

Волонтёрам-строителям и жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) во время церемонии открытия мемориала Саур-Могила вручили премию Putin Team за исполнение своего профессионального долга и оказание гуманитарной помощи людям. Награда была инициирована ОНФ.

Фото © t.me / OstashkoNews

Фото © t.me / OstashkoNews

"Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие", — сказал на церемонии руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. Его слова приводятся в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко.

Премию вручали волонтёрам-строителям, которые принимали активное участие в восстановлении мемориального комплекса, а также врачам, фельдшерам, электромонтёрам, волонтёрам и дружинникам из ДНР. Первая торжественная церемония вручения награды, инициированной ОНФ, состоялась в Донецке в августе. Тогда её вручили 12 людям.

На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры

На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех: жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны.

Андрей Бражников

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