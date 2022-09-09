На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

Волонтёрам-строителям и жителям Донецкой Народной Республики (ДНР) во время церемонии открытия мемориала Саур-Могила вручили премию Putin Team за исполнение своего профессионального долга и оказание гуманитарной помощи людям. Награда была инициирована ОНФ.

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"Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие", — сказал на церемонии руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. Его слова приводятся в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко.

Премию вручали волонтёрам-строителям, которые принимали активное участие в восстановлении мемориального комплекса, а также врачам, фельдшерам, электромонтёрам, волонтёрам и дружинникам из ДНР. Первая торжественная церемония вручения награды, инициированной ОНФ, состоялась в Донецке в августе. Тогда её вручили 12 людям.