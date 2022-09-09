На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры

"Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство. Это реальные герои. И вот в самый последний момент, когда случилась трагедия и погибла легендарная Корса, уже было непонятно, можно ли успеть? Но скульпторы успели. Они остановили работу и успели сделать так, что Корса тоже есть на обелиске. Так же, как и все герои, причём не только ДНР, но и ЛНР. И всей нашей большой страны", — рассказал он.