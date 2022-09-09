На барельефе Саур-Могилы разместили изображение погибшей Ольги Качуры
Кириенко прокомментировал изображение на барельефе Саур-Могилы Героя РФ Ольги Качуры
Недавно погибшая полковник Ольга Качура, известная под позывным Корса, изображена на одном из барельефов мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
"Каждое лицо на обелиске имеет фотографическое сходство. Это реальные герои. И вот в самый последний момент, когда случилась трагедия и погибла легендарная Корса, уже было непонятно, можно ли успеть? Но скульпторы успели. Они остановили работу и успели сделать так, что Корса тоже есть на обелиске. Так же, как и все герои, причём не только ДНР, но и ЛНР. И всей нашей большой страны", — рассказал он.
Как добавил Кириенко, комплекс Саур-Могила в Донецкой Народной Республике отражает реально существующую связь поколений.
"Потому что авторы полностью возродили исторический мемориал, который посвящён героям Великой Отечественной войны, героической странице освобождения Донбасса", — подчеркнул замруководителя Администрации Президента РФ.
Командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура с позывным Корса погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре. Также глава ДНР Денис Пушилин посмертно присвоил Корсе звание Героя ДНР. Она была полковником гвардии и почётным гражданином Горловки. До 2012 года Корса служила в украинской армии, а в 2014-м перешла на сторону ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех — жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ