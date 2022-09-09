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8 сентября, 23:14

Дипломаты из США и Британии не смогли ответить на вопрос российского постпреда в ООН

Небензя потребовал от США и Британии доказать, что Россия закупает оружие у КНДР и Ирана

Российский постпред Василий Небензя потребовал от своих коллег из США и Великобритании предоставить доказательства того, что РФ покупает различные вооружения у Ирана и Северной Кореи. Свой призыв он озвучил на заседании Совбеза мировой организации, подчеркнув, что Вашингтон и Лондон по этому поводу распространяют "безапелляционные утверждения".

"Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединённого Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности", — высказался российский дипломат.

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Между тем англичане и американцы в ООН на требование представителя России не отреагировали. Они не стали также приводить какие-либо доводы в пользу своих прежних заявлений по поводу "закупки" Москвой оружия у Ирана и КНДР.

Ранее Небензя уже выступал с утверждением, что публикации в средствах массовой информации о том, что Россия якобы покупает у Северной Кореи вооружение, — это фейк. А о том, что Москва якобы закупает миллионы снарядов и ракет у КНДР, писала американская газета New York Times.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Дмитрий Алексиевич

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