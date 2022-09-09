"Манчестер Юнайтед" минимально проиграл "Реал Сосьедаду" в Лиге Европы

Единственный гол с пенальти на 59-й минуте забил игрок "Реал Сосьедада" Браис Мендес. Не помогло "красным дьяволам" даже то, что за них в основном составе вышел Криштиану Роналду. Португалец провёл на поле весь матч, однако помочь команде спасти игру он не смог.