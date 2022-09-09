"Манчестер Юнайтед" минимально проиграл "Реал Сосьедаду" в Лиге Европы
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" дома уступил испанскому "Реал Сосьедаду" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Сан-Себастьяна.
Единственный гол с пенальти на 59-й минуте забил игрок "Реал Сосьедада" Браис Мендес. Не помогло "красным дьяволам" даже то, что за них в основном составе вышел Криштиану Роналду. Португалец провёл на поле весь матч, однако помочь команде спасти игру он не смог.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с тираспольским "Шерифом", а "Реал Сосьедад" примет дома кипрскую "Омонию". Обе игры состоятся 15 сентября.
Ранее Лайф писал, что "Наполи" разгромил "Ливерпуль" на старте группового турнира Лиги чемпионов со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.
ТАСС / AP / Dave Thompson