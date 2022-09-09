Верховным комиссаром ООН по правам человека станет австриец Фолькер Тюрк

Австриец Фолькер Тюрк станет верховным комиссаром ООН по правам человека. Его кандидатуру на этот пост одобрила Генассамблея всемирной организации.

"Позвольте считать, что Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарём ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырёхлетний срок. Решение принято", — заявил спикер заседания ГА, передаёт РИА "Новости".

Пост верховного комиссара ранее занимала в ООН Мишель Бачелет, именно её меняет Тюрк. Полномочия его предшественницы истекли в августе. Работать в качестве верховного комиссара ООН по правам человека Бачелет начала 1 сентября 2018 года.