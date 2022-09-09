Небензя: Ни о каком "контрнаступлении" и прорыве Киева речи не идёт

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя категорически не согласился с утверждениями о "контрнаступлении" украинских войск: на заседании Совбеза международной организации он заявил, что ни о каком прорыве ВСУ не может быть и речи.

Российский дипломат высказал мнение, что заявления Киева о контрнаступлении делаются для того, чтобы "выклянчить новые вооружения", причём — в преддверии встречи в Рамштайне министров обороны стран НАТО.

"Режим украинского президента Владимира Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать", — приводит заявление Небензи РИА "Новости".

Как напомнил российский постпред, своими планами "наступления по возвращению утраченных территорий" киевские власти делилось со всеми. Против этого безумия выступало даже руководство ВСУ, однако Владимир Зеленский, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, остался непреклонен, прокомментировал Небензя итоги этого "контрнаступления".

По мнению российского дипломата, главными последствиями таких решений стали усеянные трупами украинских солдат земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье — их, по словам Небензи, "послали на верную гибель".