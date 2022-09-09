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9 сентября, 08:36

ФОМ: 76% россиян заявили о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяет 76% россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 10% респондентов затруднились ответить на вопрос о доверии главе государства, а 14% опрошенных сказали, что "скорее не доверяют".

Кроме того, по данным опроса, 79% россиян считают, что Путин "скорее хорошо работает" на своём посту, с ними не согласны 10% респондентов, и столько же затруднились ответить.

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Напомним, что итоги опросов о доверии президенту стабильно показывают высокий результат. 22 июля ФОМ сообщал, что 78% россиян заявили о доверии Путину, 5 августа эта цифра не изменилась, а 19 августа ФОМ уведомил, что 81% россиян отметили хорошую работу лидера страны.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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