ФОМ: 76% россиян заявили о доверии Путину

При этом 10% респондентов затруднились ответить на вопрос о доверии главе государства, а 14% опрошенных сказали, что "скорее не доверяют".

Кроме того, по данным опроса, 79% россиян считают, что Путин "скорее хорошо работает" на своём посту, с ними не согласны 10% респондентов, и столько же затруднились ответить.