ФОМ: 76% россиян заявили о доверии Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяет 76% россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
При этом 10% респондентов затруднились ответить на вопрос о доверии главе государства, а 14% опрошенных сказали, что "скорее не доверяют".
Кроме того, по данным опроса, 79% россиян считают, что Путин "скорее хорошо работает" на своём посту, с ними не согласны 10% респондентов, и столько же затруднились ответить.
Напомним, что итоги опросов о доверии президенту стабильно показывают высокий результат. 22 июля ФОМ сообщал, что 78% россиян заявили о доверии Путину, 5 августа эта цифра не изменилась, а 19 августа ФОМ уведомил, что 81% россиян отметили хорошую работу лидера страны.
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