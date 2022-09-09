Памфилова исключила голосования "на пеньках" на этих выборах в России
На предстоящих выборах в России не будет голосования на придомовых территориях. Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, подчеркнув, что соответствующие рекомендации уже получили все регионы.
"Никакого голосования на придомовых территориях, так называемого голосования на пеньках, на этих выборах не применяется ни в одном регионе", — уточнила она на заседании ЦИК.
По её словам, проголосовать вне избирательного участка смогут лишь те, кто проживает в местах без оборудованного помещения для голосования или туда затруднено транспортное сообщение. Памфилова добавила, что в таком случае будет обязательным присутствие наблюдателей. Она отметила, что этот вид голосования пройдёт в 21 субъекте РФ на территории 1136 избирательных участков в 3031 населённом пункте.
Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Терещенко Михаил