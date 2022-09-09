Памфилова исключила голосования "на пеньках" на этих выборах в России

На предстоящих выборах в России не будет голосования на придомовых территориях. Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, подчеркнув, что соответствующие рекомендации уже получили все регионы.

"Никакого голосования на придомовых территориях, так называемого голосования на пеньках, на этих выборах не применяется ни в одном регионе", — уточнила она на заседании ЦИК.

По её словам, проголосовать вне избирательного участка смогут лишь те, кто проживает в местах без оборудованного помещения для голосования или туда затруднено транспортное сообщение. Памфилова добавила, что в таком случае будет обязательным присутствие наблюдателей. Она отметила, что этот вид голосования пройдёт в 21 субъекте РФ на территории 1136 избирательных участков в 3031 населённом пункте.