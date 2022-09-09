Более полутора тысяч DDoS-атак совершено на систему онлайн-голосования в Москве
Хакеры совершили более полутора тысяч кибератак на систему онлайн-голосования в Москве, все они отражены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
По оценке экспертов, DDoS-атаки поступают не из-за рубежа. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность ДЭГ. Все поступающие сообщения и вопросы тщательно разбираются, в настоящее время работа идёт в штатном режиме.
"В некоторых телеграм-каналах появились сообщения о замедлении работы обзервера — страницы, где все желающие могут следить за ходом онлайн-голосования. Общественный штаб связался с техподдержкой ДЭГ и выяснил, что это связано с попытками DDoS-атак на систему. Несмотря на то что ни одна из них не увенчалась успехом и онлайн-голосование работает в штатном режиме, работа обзервера всё же была замедлена. Избиратели получают бюллетени, голоса поступают в блокчейн в полном объёме и без задержек", — объяснил ситуацию глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.
Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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