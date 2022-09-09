Более полутора тысяч DDoS-атак совершено на систему онлайн-голосования в Москве

Хакеры совершили более полутора тысяч кибератак на систему онлайн-голосования в Москве, все они отражены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По оценке экспертов, DDoS-атаки поступают не из-за рубежа. Технические специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность ДЭГ. Все поступающие сообщения и вопросы тщательно разбираются, в настоящее время работа идёт в штатном режиме.

"В некоторых телеграм-каналах появились сообщения о замедлении работы обзервера — страницы, где все желающие могут следить за ходом онлайн-голосования. Общественный штаб связался с техподдержкой ДЭГ и выяснил, что это связано с попытками DDoS-атак на систему. Несмотря на то что ни одна из них не увенчалась успехом и онлайн-голосование работает в штатном режиме, работа обзервера всё же была замедлена. Избиратели получают бюллетени, голоса поступают в блокчейн в полном объёме и без задержек", — объяснил ситуацию глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалёв.