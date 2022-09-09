Глава Пентагона Остин заверил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией
Глава Минобороны США Ллойд Остин заверил, что союзники по НАТО не стремятся к конфликту с Россией и не представляют для неё никакой угрозы.
"НАТО не стремится к конфликту с Россией", — сказал он по итогам встречи с чешской коллегой Яной Черноховой, которая прошла в Праге.
Остин напомнил, что блок является оборонительным, а также заявил о намерениях защищать "каждый дюйм" своей территории. Кроме того, НАТО будет и дальше поддерживать Украину, поставляя вооружение.
Ранее в США признали необходимость прекратить участие в украинском конфликте, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной с самого начала. По словам эксперта, новый виток холодной войны с РФ спровоцирован действиями Штатов, а нынешние попытки победить Россию и унизить её ничем хорошим для американцев не закончатся. Он предположил, что лучшим вариантом будет положить этому конфликту конец.
ТАСС / EPA / STRINGER