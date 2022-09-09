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9 сентября, 11:42

Глава Пентагона Остин заверил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией

Глава Минобороны США Ллойд Остин заверил, что союзники по НАТО не стремятся к конфликту с Россией и не представляют для неё никакой угрозы.

"НАТО не стремится к конфликту с Россией", — сказал он по итогам встречи с чешской коллегой Яной Черноховой, которая прошла в Праге.

Остин напомнил, что блок является оборонительным, а также заявил о намерениях защищать "каждый дюйм" своей территории. Кроме того, НАТО будет и дальше поддерживать Украину, поставляя вооружение.

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Ранее в США признали необходимость прекратить участие в украинском конфликте, поскольку политика расширения НАТО на восток была ошибочной с самого начала. По словам эксперта, новый виток холодной войны с РФ спровоцирован действиями Штатов, а нынешние попытки победить Россию и унизить её ничем хорошим для американцев не закончатся. Он предположил, что лучшим вариантом будет положить этому конфликту конец.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Николь Вербер

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