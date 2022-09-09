В Ачинске пристав выманил на свидание мать-алиментщицу и увёз в отделение

В Ачинске судебный пристав притворился влюблённым Ромео и через соцсети позвал на свидание женщину, уклонявшуюся от выплаты алиментов детям. Вместо романтического ужина преступницу отвели в отделение. Об этом сообщает УФССП по Красноярскому краю.

28-летняя мать была лишена родительских прав и задолжала детям более 200 000 рублей в качестве алиментов. Однако от платежей она уклонялась, после чего её привлекли к административной ответственности, но на назначенные судом обязательные работы женщина не явилась. Как уточнили в службе приставов, на звонки нарушительница перестала отвечать, а затем пропала.

"В отношении должницы было заведено разыскное дело. Найти женщину удалось через социальные сети: договорившись о встрече под видом знакомства, судебный пристав доставил её в отдел", — отметили в ведомстве.

Теперь на неплательщицу заведено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Ей грозит до одного года тюрьмы.