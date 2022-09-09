ФСБ показала видео задержания троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны
ФСБ задержала трёх жителей Выборга за попытку совершить теракт на объекте Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали троих жителей Выборга Ленинградской области, которые готовились совершить теракт на объекте Минобороны РФ. Кадры операции опубликовала пресс-служба ведомства.
Момент задержания трёх жителей Выборга, которые пытались совершить теракт на объекте Минобороны. Видео © Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращён террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, задержанные собирались поджечь административное здание, которое принадлежит российскому Министерству обороны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Ведётся следствие, в том числе проверяется версия о возможной причастности к произошедшему других людей.
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Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области