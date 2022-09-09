ФСБ показала видео задержания троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны

Момент задержания трёх жителей Выборга, которые пытались совершить теракт на объекте Минобороны. Видео © Пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвращён террористический акт на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанные собирались поджечь административное здание, которое принадлежит российскому Министерству обороны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Ведётся следствие, в том числе проверяется версия о возможной причастности к произошедшему других людей.