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9 сентября, 11:16

Матчи чемпионата Англии по футболу перенесли из-за траура в связи со смертью Елизаветы II

Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу перенесли на неопределённый срок из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встречи должны были состояться 10, 11 и 12 сентября. Новые даты проведения игр седьмого тура будут названы позднее.

"Все клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и верной службе Её Величества нашей стране. Она оставила после себя невероятное наследие. Её смерть стала огромным горем для всего народа и миллионов людей по всему миру", — заявил исполнительный директор Английской премьер-лиги Ричард Мастерс.

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Ранее сообщалось, что в связи со смертью королевы Елизаветы II над Букингемским дворцом был также приспущен флаг Великобритании. Полотна опущены и над резиденцией премьер-министра Британии в Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела с семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын, принц Уэльский Чарльз. Церемония коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это станет возможным. Он взял имя Карл III и выступил с первым заявлением после смерти матери.

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Shutterstock

Роман Фейгин

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