Матчи чемпионата Англии по футболу перенесли из-за траура в связи со смертью Елизаветы II

Матчи седьмого тура чемпионата Англии по футболу перенесли на неопределённый срок из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встречи должны были состояться 10, 11 и 12 сентября. Новые даты проведения игр седьмого тура будут названы позднее.

"Все клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и верной службе Её Величества нашей стране. Она оставила после себя невероятное наследие. Её смерть стала огромным горем для всего народа и миллионов людей по всему миру", — заявил исполнительный директор Английской премьер-лиги Ричард Мастерс.