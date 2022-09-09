Тысячи бойцов ВСУ погибают в Харьковской области ради видеоотчётов о мнимом успехе
Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и несут "тысячные" потери
Вооружённые силы Украины подтянули в Харьковскую область все свои резервы и буквально "бросают на убой" бойцов, заставляя делать фотографии и снимать видео с флагами, чтобы продемонстрировать свои "успехи" западным партнёрам. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Украинские вооружённые силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", — заявил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.
VK / Минобороны России