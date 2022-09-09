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Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 11:14
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Тысячи бойцов ВСУ погибают в Харьковской области ради видеоотчётов о мнимом успехе

Ганчев: ВСУ стянули все резервы к Харьковской области и несут "тысячные" потери

Вооружённые силы Украины подтянули в Харьковскую область все свои резервы и буквально "бросают на убой" бойцов, заставляя делать фотографии и снимать видео с флагами, чтобы продемонстрировать свои "успехи" западным партнёрам. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Украинские вооружённые силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", — заявил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление
Минобороны показало видео переброски российских войск на Харьковское направление

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо. По словам главы администрации региона Виталия Ганчева, этот населённый пункт Харьковской области остаётся под контролем российских военных. Тем не менее накануне вечером в Харьковскую область начали перебрасывать резервные соединения Вооружённых сил России, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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