Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Самарканде, где обсудят тему зерновой сделки и поставки российского продовольствия, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Возможен, необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договорённости стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам", — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что после заключения соглашения всего два судна с грузом продовольствия прибыли в бедные страны.
Ранее Эрдоган поддержал возмущение Путина из-за оставшейся без украинского зерна Африки. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит выступать за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев