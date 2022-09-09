Песков назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Самарканде, где обсудят тему зерновой сделки и поставки российского продовольствия, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Возможен, необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договорённости стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам", — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что после заключения соглашения всего два судна с грузом продовольствия прибыли в бедные страны.