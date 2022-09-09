Украинские военные во время ночной диверсии переправлялись через Днепр на 15 катерах, чтобы высадиться около Энергодара. Подробностями операции по предотвращению диверсии ВСУ поделился член главного совета Администрации Запорожской области, председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около часа ночи ССО (силы спецопераций. — Прим. Лайфа) ВСУ и иностранных наёмников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, десант противника был своевременно выявлен. Однако союзные силы решили подпустить его ближе к берегу. Затем катера накрыли артиллерийским огнём в районе места высадки.