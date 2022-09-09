Раскрыты детали разгрома десанта ВСУ на 15 катерах во время прорыва через Днепр
Рогов рассказал, что десант ВСУ использовал 15 катеров для прорыва через Днепр
Украинские военные во время ночной диверсии переправлялись через Днепр на 15 катерах, чтобы высадиться около Энергодара. Подробностями операции по предотвращению диверсии ВСУ поделился член главного совета Администрации Запорожской области, председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня около часа ночи ССО (силы спецопераций. — Прим. Лайфа) ВСУ и иностранных наёмников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, десант противника был своевременно выявлен. Однако союзные силы решили подпустить его ближе к берегу. Затем катера накрыли артиллерийским огнём в районе места высадки.
Напомним, член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинский десант пытался форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской, атака была отражена. После этого украинские ВС предприняли ещё одну попытку высадки десанта недалеко от города, но и она была пресечена. По словам Рогова, своими действиями украинские военные пытаются прощупать слабое место и найти подходящий плацдарм для высадки с целью дальнейшего захвата Запорожской атомной электростанции.
Shutterstock