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Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 10:10

Песков: Вопрос референдумов в освобождённых областях Украины зависит от воли жителей

Проведение на освобождённых территориях Украины референдумов о присоединении к России будет зависеть от желания проживающих там людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что позиция Кремля по этой теме остаётся неизменной.

"Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях", подчеркнул он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, какой сценарий присоединения освобождённых территорий к России возможен. Журналисты напомнили, что глава Крыма Сергей Аксёнов ранее высказал мнение, что и без референдумов этот вопрос тоже может быть "вполне логичным и обоснованным".

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Ранее Лайф писал, что жители Запорожской и Херсонской областей хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. Большинство видят будущее своих областей в составе России. Предположительно, явка на голосование составит 90–95%.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми
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