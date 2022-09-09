Песков: Вопрос референдумов в освобождённых областях Украины зависит от воли жителей
Проведение на освобождённых территориях Украины референдумов о присоединении к России будет зависеть от желания проживающих там людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что позиция Кремля по этой теме остаётся неизменной.
"Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях", — подчеркнул он.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, какой сценарий присоединения освобождённых территорий к России возможен. Журналисты напомнили, что глава Крыма Сергей Аксёнов ранее высказал мнение, что и без референдумов этот вопрос тоже может быть "вполне логичным и обоснованным".
Ранее Лайф писал, что жители Запорожской и Херсонской областей хотят сами решать судьбу регионов и готовы участвовать в референдуме. Большинство видят будущее своих областей в составе России. Предположительно, явка на голосование составит 90–95%.
ТАСС / Егор Алеев