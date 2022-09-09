Песков: Вопрос референдумов в освобождённых областях Украины зависит от воли жителей

Проведение на освобождённых территориях Украины референдумов о присоединении к России будет зависеть от желания проживающих там людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что позиция Кремля по этой теме остаётся неизменной.

"Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях", — подчеркнул он.