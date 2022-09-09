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9 сентября, 10:07

Ополченец поделился воспоминаниями о боях за Саур-Могилу в 2014 году

Восстановленный недавно мемориальный комплекс Саур-Могила почти полностью был разрушен украинскими военными в 2014 году. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал один из ополченцев тех лет, старший сапёрной группы Андрей Федченко.

Старший сапёрной группы Андрей Федченко рассказывает, как с однополчанами спас мемориальный комплекс Саур-Могила от прицельного обстрела. Видео © Телеканал "Звезда"

По его словам, бойцы ВСУ вели прицельный огонь по мемориалу со всех сторон, оставив от него "руины": фрагмент сапога советского воина и посечённые пулями и осколками пилоны. Федченко рассказал, как он и его боевые товарищи помешали вражеской силе.

"Командир дал приказ остановить этих извергов. Всю ночь мы работали в посадке и заложили мины: две в просеке и две на входе, где он заезжал. Услышали взрыв, выдвинулись в 4 утра, стоит красавец. Он сгорел, что с экипажем, мы не знаем. Вражеский танк мы остановили", — рассказал Андрей.

На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

На открытии мемориала Саур-Могила строителям и волонтёрам вручили премию Putin Team

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытие восстановленного мемориального комплекса Саур-Могила стало большим и знаковым событием для всех: жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Анатолий Симоненко

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