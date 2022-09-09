Ополченец поделился воспоминаниями о боях за Саур-Могилу в 2014 году

Восстановленный недавно мемориальный комплекс Саур-Могила почти полностью был разрушен украинскими военными в 2014 году. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал один из ополченцев тех лет, старший сапёрной группы Андрей Федченко.

Старший сапёрной группы Андрей Федченко рассказывает, как с однополчанами спас мемориальный комплекс Саур-Могила от прицельного обстрела. Видео © Телеканал "Звезда"

По его словам, бойцы ВСУ вели прицельный огонь по мемориалу со всех сторон, оставив от него "руины": фрагмент сапога советского воина и посечённые пулями и осколками пилоны. Федченко рассказал, как он и его боевые товарищи помешали вражеской силе.

"Командир дал приказ остановить этих извергов. Всю ночь мы работали в посадке и заложили мины: две в просеке и две на входе, где он заезжал. Услышали взрыв, выдвинулись в 4 утра, стоит красавец. Он сгорел, что с экипажем, мы не знаем. Вражеский танк мы остановили", — рассказал Андрей.