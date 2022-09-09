Песков согласился с тем, что договорённости по зерну не принесли благ бедным странам

Достигнутые в Стамбуле соглашения по зерну в самом деле не приносят никаких благ бедным странам. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, согласившись с тезисами Владимира Путина, озвученными на пленарном заседании ВЭФ.

"Мы видим, что стамбульские договорённости по зерну реализуются. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никаких благ бедным государствам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны", — отметил представитель Кремля.