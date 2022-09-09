Песков согласился с тем, что договорённости по зерну не принесли благ бедным странам
Достигнутые в Стамбуле соглашения по зерну в самом деле не приносят никаких благ бедным странам. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, согласившись с тезисами Владимира Путина, озвученными на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы видим, что стамбульские договорённости по зерну реализуются. Мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никаких благ бедным государствам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что на днях Владимир Путин уличил Запад в наглом обмане развивающихся стран при вывозе зерна с Украины. По его словам, оно ушло не беднейшим государствам, как планировалось, а было отправлено в страны Евросоюза. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским коллегой и тоже назвал проблемой тот факт, что украинское зерно поставляется не в страны Африки, как это изначально предполагалось.
ТАСС / Александр Рюмин