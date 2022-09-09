Песков: У Елизаветы II были мудрость и авторитет, которые в дефиците на международной арене

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что королеве Елизавете II были присущи мудрость и авторитет, которых не хватает многим зарубежным политикам. Такое мнение он озвучил на встрече с журналистами.

"К ней с очень большим уважением относились в России, как и во всём мире, за её мудрость, за её международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", — сказал представитель Кремля.