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9 сентября, 09:57

Песков: У Елизаветы II были мудрость и авторитет, которые в дефиците на международной арене

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что королеве Елизавете II были присущи мудрость и авторитет, которых не хватает многим зарубежным политикам. Такое мнение он озвучил на встрече с журналистами.

"К ней с очень большим уважением относились в России, как и во всём мире, за её мудрость, за её международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Церемония его коронации состоится в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Татьяна Миссуми

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