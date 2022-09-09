Кремль раскрыл распорядок Путина на День Москвы

Президент РФ Владимир Путин в День Москвы лично посетит "Лужники" и "Зарядье", а также по видеосвязи откроет колесо обозрения на ВДНХ. О распорядке главы государства сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в "Лужники" съездит, там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит", — уточнил представитель Кремля.

Также президент побывает в Зарядье на торжественном мероприятии ко Дню города. После Путин прямо из парка по видеоконференции запустит колесо обозрения "Солнце Москвы" вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.