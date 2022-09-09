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9 сентября, 09:53

Кремль раскрыл распорядок Путина на День Москвы

Путин в День Москвы посетит "Лужники" и "Зарядье", а также откроет колесо обозрения на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин в День Москвы лично посетит "Лужники" и "Зарядье", а также по видеосвязи откроет колесо обозрения на ВДНХ. О распорядке главы государства сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Завтра у президента День Москвы, как у всех москвичей. Целый ряд мероприятий. Президент в "Лужники" съездит, там у нас и международный центр самбо большой новый, и международный центр бокса тоже президент посетит", — уточнил представитель Кремля.

Также президент побывает в Зарядье на торжественном мероприятии ко Дню города. После Путин прямо из парка по видеоконференции запустит колесо обозрения "Солнце Москвы" вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Москва отметит День города фестивальными площадками, кулинарными шоу и концертами

Москва отметит День города фестивальными площадками, кулинарными шоу и концертами

Ранее Лайф писал, что в День города москвичей ожидает солнечная и сухая погода, температура воздуха в выходные составит 12–17 градусов тепла.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников

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