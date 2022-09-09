Путин проведёт совещание с Совбезом

Президент Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства на эту пятницу.

"В середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем", — проанонсировал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне специальной военной операции, направив все вопросы к Минобороны.