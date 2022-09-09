Путин проведёт совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах главы государства на эту пятницу.
"В середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем", — проанонсировал представитель Кремля.
Вместе с тем Песков отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне специальной военной операции, направив все вопросы к Минобороны.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, выразил мнение, что Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции на Украине, зато укрепила суверенитет.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель