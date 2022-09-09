Большинство россиян назвали пляжный отдых скучнейшим способом провести отпуск

Большинство россиян считают отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск, следует из опроса, организованного страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах". Чаще всего так отвечали представители старшего поколения, а молодёжь тем временем считает отдых у моря и в отелях системы "всё включено" удачным времяпрепровождением.

Что касается остальных участников опроса, то 24% россиян любят посещать новые города и изучать местные достопримечательности, а 17% предпочитают многокилометровые походы и жизнь в палатке. Каждый же седьмой любит горнолыжные курорты и другие экстремальные виды досуга, а остальные предпочитают проводить отпуск дома.

Каждый пятый признался, что в принципе не любит путешествовать, а более 40% заявили, что отправятся на отдых только при условии, что их комфорт будет на достаточном уровне. Причём речь не только об отеле, но и о ресторанах и даже трансфере. В то же время 22% респондентов отметили, что комфорт для них вовсе не важен. Несмотря на разные предпочтения, большинство россиян возлагают организацию отпуска на свои плечи, остальные же готовы воспользоваться услугами туроператоров лишь в случае заметной выгоды.

При этом даже самый спокойный вид отдыха не исключает потенциального вреда для здоровья. Так, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова рассказала, что нелишним будет застраховать жизнь и здоровье.

"Программы страхования жизни и здоровья покрывают связанные с этим финансовые риски, позволяя получить необходимую денежную компенсацию и своевременную качественную медицинскую помощь, а также избежать непредусмотренные траты, которые могут отразиться на бюджете или из-за которых придётся отказаться от важных покупок", — добавила Орлова.