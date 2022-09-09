Более 23 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в 25 регионах

На региональных выборах в 25 субъектах России досрочно проголосовало более 23 тысяч избирателей. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Что касается досрочного голосования, данные мы обновили по сравнению с теми, что в прошлый раз давались. В период с 21 августа по 8 сентября в 25 субъектах РФ досрочно проголосовало 23 656 избирателей", — уточнила она.

В эту цифру входит 17 871 человек, принявший участие в голосовании на участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях, а также 5785 граждан, которые в период выборов будут находиться на судах в плавании, добавила Памфилова. Кроме этого, в 40 регионах, где выбирают депутатов местного самоуправления административных центров, досрочно проголосовало 73 214 человек.

Глава ЦИК подчеркнула, что системой "Мобильный избиратель" воспользовались 246 760 человек. По её мнению, раньше эти граждане "просто не пошли бы на выборы".