Более 23 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах в 25 регионах
На региональных выборах в 25 субъектах России досрочно проголосовало более 23 тысяч избирателей. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Что касается досрочного голосования, данные мы обновили по сравнению с теми, что в прошлый раз давались. В период с 21 августа по 8 сентября в 25 субъектах РФ досрочно проголосовало 23 656 избирателей", — уточнила она.
В эту цифру входит 17 871 человек, принявший участие в голосовании на участках, образованных в труднодоступных или отдалённых местностях, а также 5785 граждан, которые в период выборов будут находиться на судах в плавании, добавила Памфилова. Кроме этого, в 40 регионах, где выбирают депутатов местного самоуправления административных центров, досрочно проголосовало 73 214 человек.
Глава ЦИК подчеркнула, что системой "Мобильный избиратель" воспользовались 246 760 человек. По её мнению, раньше эти граждане "просто не пошли бы на выборы".
Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Терещенко Михаил