Медведев предрёк ООН судьбу Лиги Наций из-за предложенных США реформ организации

Если реформирование Совета Безопасности ООН закончится "взломом" полномочий его постоянных членов, то международную организацию ждёт печальный конец, как это случилось с Лигой Наций, которая в результате реформ была распущена. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик указал на то, что недавно представители американской стороны в ООН выступили за некие "компромиссы в реформировании" организации.

"Компромиссы бывают разные. Если речь идёт о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — написал Медведев в телеграм-канале.

Лига Наций — первая всемирная организация, существовавшая до окончания Второй мировой войны. В 1946 году её полномочия перешли ООН, а сама Лига Наций была расформирована.