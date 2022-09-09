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9 сентября, 09:32

Совет ЕС утвердил приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября

Совет ЕС утвердил решение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме для российских граждан, которая вступит в силу с 12 сентября. Об этом говорится в заявлении совета по итогам встречи в Брюсселе.

"Сегодня совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", — написано в документе.

В ЕС подчеркнули, что такое решение повлияет на увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также на необходимость предоставлять дополнительные документы, на увеличение времени оформления и ужесточение правил выдачи многократных виз. Планируется, что это решение будет опубликовано в официальном журнале 9 сентября 2022 года, вступит в силу со дня принятия и начнёт применяться с 12 сентября 2022 года.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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