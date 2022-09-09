Кабмин продлил запрет на вывоз семян рапса из России

Кабмин РФ запретил вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. <...> Так, возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года", — говорится на сайте.

При этом временное ограничение не касается стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Также запрет не распространяется на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Кроме того, кабмин принял решение продлить экспортную пошлину на соевые бобы. Соевый шрот от его переработки используется для производства кормов в животноводстве.

"Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", — отмечается в сообщении.