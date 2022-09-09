Кабмин продлил запрет на вывоз семян рапса из России
Правительство РФ продлило запрет на вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года
Кабмин РФ запретил вывоз семян рапса до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
"Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. <...> Так, возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года", — говорится на сайте.
При этом временное ограничение не касается стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Также запрет не распространяется на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.
Кроме того, кабмин принял решение продлить экспортную пошлину на соевые бобы. Соевый шрот от его переработки используется для производства кормов в животноводстве.
"Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года", — отмечается в сообщении.
Предыдущие ограничения по экспорту семян рапса были введены 31 марта и распространялись до 31 августа 2022 года. Данные меры были предложены для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки. Кроме того, предлагалось ограничить число пунктов пропуска, через которые возможен вывоз продукции. Для соевого шрота планировалось сохранить только морской пункт пропуска в Калининградской области, а для сои — пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе.
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