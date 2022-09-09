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9 сентября, 09:24

Врио главы Владимирской области Александр Авдеев проголосовал на выборах губернатора

<p>Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Фото © <a href="https://avo.ru/-/odnim-iz-pervyh-na-dosrocnyh-vyborah-gubernatora-vladimirskoj-oblasti-progolosoval-aleksandr-avdeev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Владимирской области</a></p>

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Фото © Администрация Владимирской области

Одним из первых на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что результаты покажут степень доверия населения власти и консолидированность общества. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"Выборы — это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены", — сказал Авдеев.

Чиновник пришёл вместе с супругой на участок, расположенный в школе в селе Сновицы Суздальского района. Он также оценил ход прошедшей избирательной кампании. По его словам, всё было спокойно, без конфликтов и все кандидаты одинаково переживают за будущее области.

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Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

Татьяна Миссуми

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