Врио главы Владимирской области Александр Авдеев проголосовал на выборах губернатора
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Фото © Администрация Владимирской области
Одним из первых на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что результаты покажут степень доверия населения власти и консолидированность общества. Об этом сообщается на сайте областной администрации.
"Выборы — это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены", — сказал Авдеев.
Чиновник пришёл вместе с супругой на участок, расположенный в школе в селе Сновицы Суздальского района. Он также оценил ход прошедшей избирательной кампании. По его словам, всё было спокойно, без конфликтов и все кандидаты одинаково переживают за будущее области.
Напомним, что в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в ряде регионов выборы пройдут в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.