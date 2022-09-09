Врио главы Владимирской области Александр Авдеев проголосовал на выборах губернатора

Одним из первых на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев. Он подчеркнул, что результаты покажут степень доверия населения власти и консолидированность общества. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"Выборы — это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, приняв решение, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены", — сказал Авдеев.

Чиновник пришёл вместе с супругой на участок, расположенный в школе в селе Сновицы Суздальского района. Он также оценил ход прошедшей избирательной кампании. По его словам, всё было спокойно, без конфликтов и все кандидаты одинаково переживают за будущее области.