Суд оставил скопинского маньяка Мохова под арестом

Рязанский областной суд решил оставить под стражей Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, который ранее был арестован по делу об укрывательстве убийства.

Напомним, скопинский маньяк был отправлен под домашний арест до 7 октября за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста. Как пояснили в СУ СК, Мохов выходил в интернет и общался со свидетелем по делу. Защита позднее обжаловала это решение в вышестоящем суде.