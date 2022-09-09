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9 сентября, 09:20

Суд оставил скопинского маньяка Мохова под арестом

Рязанский областной суд решил оставить под стражей Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, который ранее был арестован по делу об укрывательстве убийства.

"Суд апелляционной инстанции... постановил: постановление Скопинского районного суда... оставить без изменения", — объявил судья. Сам Мохов присутствовал на заседании по видео-конференц-связи.

Напомним, скопинский маньяк был отправлен под домашний арест до 7 октября за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста. Как пояснили в СУ СК, Мохов выходил в интернет и общался со свидетелем по делу. Защита позднее обжаловала это решение в вышестоящем суде.

Скопинский маньяк увёл любовницу у друга, который совершил убийство в его доме

Скопинский маньяк увёл любовницу у друга, который совершил убийство в его доме

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СУ СК России по Рязанской области

Ирина Фальке

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