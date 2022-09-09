"Урал" подписал контракт с футболистом сборной Сербии Ранджеловичем

Детали соглашения с 25-летним спортсменом не уточняются. В новом клубе форвард будет играть под девятым номером.

С 2019 года Ранджелович выступал за греческий "Олимпиакос", выиграв с ним два чемпионата страны и национальный кубок. В составе сборной Сербии он выходил на поле против россиян в 2020 году в матче Лиги наций, завершившемся разгромом нашей команды со счётом 5:0.