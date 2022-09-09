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9 сентября, 09:32

"Урал" подписал контракт с футболистом сборной Сербии Ранджеловичем

Екатеринбургский "Урал" подписал контракт с нападающим сборной Сербии Лазаром Ранджеловичем. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Детали соглашения с 25-летним спортсменом не уточняются. В новом клубе форвард будет играть под девятым номером.

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С 2019 года Ранджелович выступал за греческий "Олимпиакос", выиграв с ним два чемпионата страны и национальный кубок. В составе сборной Сербии он выходил на поле против россиян в 2020 году в матче Лиги наций, завершившемся разгромом нашей команды со счётом 5:0.

Добавим, что "Урал" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России. В восьми стартовых турах РПЛ екатеринбургский клуб набрал всего одно очко.

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ФК "Урал"

Роман Фейгин

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