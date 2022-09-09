Глава Европарламента призвала партнёров ЕС усилить антироссийские санкции

Глава Европарламента Роберта Метсола отметила необходимость усилить антироссийские санкции, несмотря на многочисленные заявления РФ о том, что Запад с целью навредить Москве делает плохо в первую очередь себе. Об этом она заявила на пресс-конференции в ходе визита на Кипр.

"Все страны, в особенности желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введённые против России, <…> но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций", — сказала она в ответ на вопрос журналистов о политике и действиях Турции в отношениях с Россией.