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9 сентября, 09:34

Глава Европарламента призвала партнёров ЕС усилить антироссийские санкции

Глава Европарламента Роберта Метсола отметила необходимость усилить антироссийские санкции, несмотря на многочисленные заявления РФ о том, что Запад с целью навредить Москве делает плохо в первую очередь себе. Об этом она заявила на пресс-конференции в ходе визита на Кипр.

"Все страны, в особенности желающие сблизиться с ЕС, должны не только соблюдать санкции, введённые против России, <…> но также усиливать их и не допускать обхода и ослабления этих мер, что могло бы привести к ослаблению эффективности этих санкций", — сказала она в ответ на вопрос журналистов о политике и действиях Турции в отношениях с Россией.

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Кстати, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял 11 тысяч санкций, которые россияне даже не заметили. По его словам, негативные последствия от ограничений отражаются на их же инициаторах — западных государствах.

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Shutterstock

Николь Вербер

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