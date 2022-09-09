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Опубликовано 9 сентября 2022, 12:45

Госдума предложила ввести налоговую льготу за сдачу квартир студентам

Депутат Власов предложил утвердить налоговую льготу за сдачу квартир студентам

Доходы от сдачи квартиры приезжим студентам предложили освободить от налогообложения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, копия его письма на имя главы Минфина Антона Силуанова оказалась в распоряжении RT.

"Прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения",  указано в тексте.

В документе подчёркивается, что главная проблема студентов — это поиск жилья, так как в вузовских общежитиях не всегда есть свободные места. Поэтому учащиеся вынуждены снимать квадратные метры на стороне. Депутат отметил, что владельцы квартир зачастую не любят видеть арендаторами студентов, сомневаясь в их платёжеспособности. Однако, независимо от того кому собственник сдаёт жильё, он должен уплатить 13% НДФЛ, констатировал Власов. Поэтому налоговые преференции помогут изменить ситуацию.

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Татьяна Миссуми
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